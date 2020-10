HSV-Profi Gjasula verzichtet auf Albanien-Auswahlspiele

Hamburg. HSV-Profi Klaus Gjasula wird in der Punktspielpause der 2. Fußball-Bundesliga wegen der Corona-Pandemie auf Einsätze in der albanischen Nationalmannschaft verzichten.

"Infektionsrisiken und eine mögliche Quarantäneanordnung" hätten den 30 Jahre alten Mittelfeldakteur zu dieser Entscheidung bewogen, teilte der HSV dazu mit. Zuvor hatte der im Sommer vom SC Paderborn zum HSV gewechselte Routinier bei Nationaltrainer Edoardo Reja und dem albanischen Verband entsprechende Genehmigungen eingeholt.

Für Albanien steht schon an diesem Mittwoch in Armenien das erste von drei Länderspielen binnen einer Woche an. Am Sonntag in Kasachstan geht es in der Nations League weiter. Beide Länder sind als Corona-Risikogebiete eingestuft. Am kommenden Dienstag steht dann noch ein weiteres Nations-League-Spiel in Litauen an - ohne Gjasula, der erst vor rund vier Wochen in zwei Risiko-Gebieten gespielt hatte und dann nicht in bester körperlicher Verfassung zurückgekehrt war. An seiner Form will der Routinier nun in der Hansestadt arbeiten.

