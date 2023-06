Medienbericht: Robert Glatzel bleibt beim Hamburger SV

Hamburg Mittelstürmer Robert Glatzel bleibt einem Medienbericht zufolge beim Fußball-Zweitligisten Hamburger SV. Das „Hamburger Abendblatt“ berichtete, dass der 29-Jährige seinen Vertrag bis 2027 verlängert habe.

Eine Bestätigung seitens des Vereins gab es zunächst nicht. Glatzel hätte den HSV für eine festgeschriebene Ablösesumme verlassen können. Die Option sei nun nicht mehr wirksam, berichtete die Zeitung weiter.

In der abgelaufenen Saison erzielte Glatzel als zweitbester Torjäger der 2. Bundesliga 19 Treffer für den HSV, dazu bereitete er weitere sieben Tore vor. Aber auch die Aktionen des Angreifers verhinderten nicht, dass der HSV in der Endabrechnung nur auf Platz drei landete und in der Relegation deutlich am VfB Stuttgart scheiterte. Nun soll er dabei helfen, dass der Wiederaufstieg der Hamburger in die Bundesliga im sechsten Anlauf gelingt.