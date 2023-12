Partie zwischen Rostock und Schalke unterbrochen

Ordner versuchen die Fans beider Vereine wieder in die Blöcke zurück zu drängen.

Rostock Fans zünden während der Partie zwischen Hansa Rostock und dem FC Schalke 04 Feuerwerkskörper. Das Spiel in der 2. Fußball-Bundesliga wird daraufhin unterbrochen.

Die Partie zwischen dem FC Hansa Rostock und dem FC Schalke 04 in der 2. Fußball-Bundesliga ist nach Ausschreitungen auf den Zuschauerrängen unterbrochen worden. Schiedsrichter Nicolas Winter schickte die beiden Mannschaften in der 41. Minute in die Kabinen.

Zuvor hatten Schalker Fans nach Angaben der Rostocker Polizei Pyrotechnik gezündet und die Begrenzung zum Bereich der Heim-Anhänger durchbrochen. Es sei aber nicht zu einem direkten Aufeinandertreffen der beiden Fangruppen gekommen, sagte eine Polizeisprecherin.

Den Beamten gelang es erst nach mehreren Minuten, die Situation zu beruhigen. Nach knapp 20 Minuten kehrten die beiden Mannschaften dann auf den Rasen zurück und die Partie wurde kurze Zeit später fortgesetzt.

Rote Karte mit halber Stunde Verspätung

Wegen der Spielunterbrechung kassierte der Hansa-Stürmer Junior Brumado einen Platzverweis mit halbstündiger Verspätung. Der 24 Jahre alte Brasilianer hatte zunächst in der 40. Minute für ein Foul an dem Schalker Blendi Idrizi die Gelbe Karte gesehen. Danach folgte die Unterbrechung.

Als beide Mannschaften auf das Spielfeld zurückkehrten, sah sich Schiedsrichter Nicolas Winter das Foul noch einmal auf seinem Bildschirm an und korrigierte seine Entscheidung: Brumado erhielt nach dem Einsatz des Videobeweises die Rote statt der Gelben Karte.