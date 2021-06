Start für Anfang: Werder beginnt Zweitliga-Vorbereitung

Bremen. Mit dem neuen Trainer Markus Anfang hat Bundesliga-Absteiger Werder Bremen die erste Zweitliga-Vorbereitung seit 41 Jahren begonnen.

Neben dem Coach, der von Liga-Konkurrent Darmstadt 98 an die Weser wechselte, war mit Anthony Jung (Bröndby IF) am Samstag der bislang einzige neue Spieler dabei.

"Wir würden uns natürlich wünschen, dass wir den Kader schon deutlich weiter gestaltet hätten", sagte Sportchef Frank Baumann. Bis auf einen Torhüter sucht Werder Personal auf jeder Position. Der durch den Abstieg und die Folgen der Coronavirus-Pandemie finanziell stark angeschlagene Club muss noch Transfererlöse erzielen.

© dpa-infocom, dpa:210619-99-61887/2