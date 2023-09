Torlos-Serie vorbei: Pauli trotzdem nur 1:1 in Braunschweig

Braunschweig Dreimal nacheinander spielte der FC St. Pauli zuletzt 0:0. Das 1:1 in Braunschweig ist aber auch eine Enttäuschung.

Die Torlos-Serie des FC St. Pauli ist vorbei. Nach drei 0:0 am Stück reichte es für die Hamburger in der 2. Fußball-Bundesliga aber trotzdem nur zu einem 1:1 (0:0) bei Eintracht Braunschweig.

Elias Saad brachte die spielerisch klar besseren Gäste in der 59. Minute verdient in Führung. Der erst am Vortag verpflichtete Isländer Thórir Jóhann Helgason glich für die Eintracht aber vier Minuten nach seiner Einwechselung mit einem Distanzschuss noch aus (80.). Der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler kam auf Leihbasis vom italienischen Erstligisten US Lecce.

St. Pauli war den Braunschweigern vor 21.290 Zuschauern von Beginn an klar überlegen. Nur spielte sich der Aufstiegskandidat dabei kaum klare Torchancen heraus.

Simon Zoller noch nicht im Kader

Abhilfe soll nach der Länderspiel-Pause der neue Stürmer Simon Zoller schaffen, der wenige Stunden vor dem Anpfiff vom VfL Bochum verpflichtet wurde. Wegen der Kurzfristigkeit dieses Transfercoups stand der 32-Jährige aber noch nicht im Kader für das Braunschweig-Spiel.

Bei der Eintracht gab dagegen nicht nur Helgason sein spektakuläres Debüt. Auch der neue Angreifer Florian Krüger gehörte drei Tage nach seiner Ausleihe vom FC Groningen schon zur Startformation. Das Braunschweiger Spiel war jedoch ausschließlich auf kompakte und sehr weit zurückgezogene Abwehrarbeit ausgerichtet. In der gegnerischen Spielhälfte tauchten die Gastgeber bis zum glücklichen Ausgleich nur selten auf.