Zweitliga-Aufsteiger U19-Coach Pätzold soll Oral-Nachfolger in Ingolstadt werden

Ingolstadt. Der FC Ingolstadt hat angeblich einen Nachfolger für Trainer Tomas Oral gefunden. Wie der "Donaukurier" berichtete, soll der bisherige U19-Coach Roberto Pätzold die Schanzer in der kommenden Saison in der 2. Fußball-Bundesliga betreuen.

Der 41-Jährige soll in der kommenden Woche vorgestellt werden. Eine offizielle Mitteilung vom FCI lag zunächst nicht vor.

Pätzold hatte die Ingolstädter im Herbst 2018 nach der Trennung von Alexander Nouri als Interimscoach betreut. Die Schanzer hatten am Mittwoch nur drei Tage nach der Rückkehr in die 2. Bundesliga durch einen Erfolg in der Relegation gegen den VfL Osnabrück den Abschied von Oral verkündet. Der heute 48-Jährige löste im März 2020 den Luxemburger Jeff Saibene als Trainer ab.

