Würzburger Kickers wieder von Corona-Fall betroffen

Würzburg. Für die Würzburger Kickers hat das neue Fußballjahr wieder mit einem Corona-Fall begonnen. Ein Spieler des Aufsteigers ist vor dem Heimspiel gegen den Karlsruher SC positiv auf Covid-19 getestet worden, wie die Unterfranken mitteilten.

Alle weiteren Befunde der Testreihe seien negativ gewesen. Am Samstagmorgen wurden weitere Schnelltests durchgeführt, die ebenfalls komplett einen negativen Befund ergeben hätten.

Der vom Verein namentlich nicht genannte Profi, der aktuell keine Symptome aufweise, habe sich umgehend in häusliche Isolation begeben. Die Kickers informierten das Gesundheitsamt Würzburg und die Deutsche Fußball Liga (DFL). Nach einem Corona-Fall im Funktionsteam mussten die Unterfranken im letzten Spiel des vergangenen Jahres beim 0:2 in Darmstadt mit einer Notelf antreten. Damals waren vom Gesundheitsamt zahlreiche Kickers-Spieler in Quarantäne geschickt worden.

