2. Liga Zweitligist Heidenheim bleibt oben dran: Sieg in Sandhausen

Sandhausen. Der 1. FC Heidenheim bleibt in der 2. Fußball-Bundesliga oben dran und hat die Aufstiegsaspiranten unter Druck gesetzt.

Das Team von Trainer Frank Schmidt kam zum Auftakt des 21. Spieltages zu einem 1:0 (1:0)-Sieg beim SV Sandhausen und rückte als Tabellenvierter mit 34 Punkten bis auf einen Zähler an den VfB Stuttgart auf dem Relegationsplatz heran. Tim Kleindienst erzielte in der 16. Minute den Siegtreffer für die Heidenheimer, die zum zehnten Mal in dieser Saison ohne Gegentreffer blieben.

Die Hausherren agierten äußerst bieder und verzeichneten in der ereignisarmein Partie kaum nennenswerte Torchancen. Heidenheim hatte die Partie sicher im Griff setzte schon früh offensive Akzente. Robert Leipertz traf nach einem zu kurz abgewehrten Eckball aber nur das Außennetz (12.). Wenig später zielte Kleindienst dann genauer, als er nach schöner Vorarbeit von Jonas Föhrenbach per Direktabnahme traf. Diesen Vorsprung brachte Heidenheim sicher über die Zeit.