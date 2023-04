3:2-Sieg gegen Nottingham: Liverpool hofft weiter auf Europa

Liverpool Der FC Liverpool hat seine Chance auf die Qualifikation für einen europäischen Wettbewerb gewahrt. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp, die eine wechselhafte Saison spielt, erkämpfte ein 3:2 (0:0) gegen den Abstiegskandidaten Nottingham Forest.

Der Portugiese Diogo Jota (47./55. Minute) und der Ägypter Mohamed Salah (70.) trafen in Anfield in einem unterhaltsamen Spiel für die Gastgeber. Forest gelang nach beiden Jota-Toren quasi postwendend der Ausgleich. Der ehemalige Liverpooler Neco Williams (51.) und Morgan Gibbs-White (67.) trafen jeweils nach Einwürfen für die Gäste aus Nottingham. Forest, mit den früheren Bundesliga-Profis Orel Mangala (Stuttgart) und Moussa Niakhaté (Mainz), ließ anschließend mehrere hochkarätige Gelegenheiten zum erneuten Ausgleich ungenutzt.

Liverpool verbesserte sich durch den Heimerfolg auf Platz sieben der Premier-League-Tabelle. Der Rückstand der Reds auf den Fünften Tottenham Hotspur und damit auf einen Europa-League-Startplatz betrug drei Punkte. Bis zu Platz vier, der zur Teilnahme an der Champions League nötig wäre, waren es sechs Punkte. Damit bleiben die Reds sieben Spiele vor Saisonende in Schlagdistanz zu den europäischen Plätzen. Der Tabellenvierte Newcastle United, der am Sonntag Tottenham empfängt, hatte allerdings ein Spiel weniger absolviert.