Früherer FCC-Spieler kehrt als Kickboxer nach Jena zurück

Er kann es schon jetzt kaum erwarten. Sagt er. Dieses wunderbare Gefühl im Herzen wieder zu fühlen, wenn er nach Jena komme. Die Kernberge, das Paradies, die Menschen, die ihm vor langer Zeit ans Herz gewachsen sind. „Ich freue mich wahnsinnig.“ Orlando Smeekes kehrt zurück „nach Hause“, wie er sagt. Nicht als Fußballer, als der er weiland sein Unwesen in den Strafräumen der Dritten Liga im Trikot des FC Carl Zeiss Jena getrieben hat. Nein, als Kickboxer. Orlando steigt bei der 4. Jenaer Fightnight am 21. März in den Ring.

Seinen Gegner kenne er (noch) nicht. „Ist er Jena- oder Erfurt-Fan?“, fragt Smeekes und lacht. Nein, nein, weder noch: Martin Schulze kommt aus Dessau. Es ist für den Niederländer erst der dritte Kampf als Kickboxer. Gleich den ersten hat er nach K.o. gewonnen, den zweiten verloren. „Das möchte ich nie wieder erleben“, erzählt der inzwischen 38-Jährige. Er ist eben ein Siegertyp. Sagt’s und grinst.

Anfang des vorigen Jahres begann Orlando Smeekes so richtig mit seinem neuen Sport. In Berührung kam er mit dem Kickboxen tatsächlich vor über zehn Jahren in Jena. Damals ließ FCC-Coach René van Eck seine Jungs für eine Einheit im Boxstudio antanzen. „Es ist ein Sport, der dir aus den Problemen hilft. Man bekommt den Kopf frei“, sagt der einstige pfeilschnelle Angreifer.

Man tue unglaublich viel für seine Gesundheit, trainiere hart, um Verletzungen vorzubeugen. „Und man fühlt sich einfach jünger. Ich bin vielleicht 38, mein Körper ist aber 28“, sagt Smeekes. Also dann könne er doch an jenem 21. März vor seinem samtagabendlichen Duell im Ring doch noch am Nachmittag noch einmal für seinen FCC auflaufen. Orlando lacht, weiß aber sofort bescheid: „Wir spielen da gegen Kaiserslautern ...“ Er hält einen Moment inne.

„Ich gehe vielleicht mal ins Stadion, aber auf dem Platz bin ich wohl keine Hilfe mehr“, erklärt er augenzwinkernd. Dafür müsste er ja wieder anfangen, Fußball zu spielen. Er habe sich aber dem Kickboxen verschrieben.

Und das ist auch ganz in Ordnung so, findet Marcel Kahlisch. Der Jenenser organisiert die Fight-Night, hatte schon vor einem Jahr Interesse, Smeekes für einen Kampf nach Jena zu holen. Was damals nicht klappte, wird nun wahr. „Ich erhielt einen Anruf aus Amsterdam“, erzählt Kahlisch. Orlando hatte sich gemeldet, seinen Wunsch, in Jena kämpfen zu können, geäußert.

Danach glühten die Drähte kurz heiß – und der Deal war fix. „Für mich ist es auch persönlich eine tolle Sache. Ich gehöre zu denen, die Orlando für Jena haben spielen sehen, die wissen, wie sehr es ihm hier gefällt. Viele FCC-Fans werden hoffentlich kommen, um ihn am Ring zu unterstützen“, sagt Kahlisch. Smeekes ist ein Zugpferd für diese Veranstaltung, die wieder in der Sparkassenarena in Burgau stattfinden wird. Orlando selbst wünscht sich, dass Zeiss-Kicker René Eckardt vorbeischaut. „Mehr sind ja nicht mehr dabei von damals“, sagt der Holländer.

Rein sportlich hat er sich viel vorgenommen: „Ich möchte den Fight in Jena unbedingt gewinnen“, sagt er. Schließlich sei es ein Heimspiel für ihn. In Amsterdam lebt und trainiert er, bereitet sich dort auf seine Kämpfe vor. Trainer und Management sind von ihm überzeugt, trauen ihm sogar noch viel mehr zu. „In zwei Jahren“, so erzählt Smeekes, „möchte ich Profistatus erlangt haben“.

Nach der erfolgreichen Karriere als Fußballer also eine noch erfolgreichere als Kickboxer hinlegen. Dafür steht er jeden Tag im Ring, stemmt Gewichte. Seine Reise nach Jena motiviere ihn extra. Die Vorfreude auf die Kernberge, das Paradies, die Menschen. „Ich trage Jena für immer in meinem Herzen.“ Und auch hier kann man es jetzt kaum mehr erwarten ...