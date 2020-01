Am Samstag fand die Mitgliederversammlung des FC Carl Zeiss Jena in der Mensa an der Carl-Zeiss-Promenade statt. Geschäftsführer Chris Förster erstattet seinen Bericht.

Die Finanzlage des großen Rivalen FC Rot-Weiß Erfurt war indirekt bei der Mitgliederversammlung des FC Carl Zeiss Jena ein Thema. Ein Fanvertreter warnt davor, dass auch das FCC-Schicksal am seidenen Faden hängt.

Keine Polemik in Richtung Erfurt: FC Carl Zeiss Jena will mehr Sponsoren gewinnen

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine Polemik in Richtung Erfurt: FC Carl Zeiss Jena will mehr Sponsoren gewinnen

Jena. Der FC Carl Zeiss Jena will in den kommenden Jahren die Erlöse aus dem Sponsoring ausbauen. Durch ein besseres Geschäftsergebnis will der Fußball-Drittligist sein operatives Ergebnis verbessern, damit Investor Roland Duchatelet nicht Jahr für Jahr hohe Ausgleichszahlungen leisten muss. Zugleich wurde bekannt, dass der FC Carl Zeiss nächste Woche gegen den Deutschen Fußball-Bund vors Oberlandesgericht Frankfurt zieht.

Präsident Klaus Berka zog eine positive Bilanz seiner Amtszeit. Der Aufstieg der ersten Mannschaft sei gelungen. Wichtig für die weitere Entwicklung des FC Carl Zeiss sei die Entscheidung des Stadtrates für das Stadionprojekt. Als Ziele für die Zukunft nannte er, die Qualität im Nachwuchsleistungszentrum weiter zu erhöhen, zwei Mädchenmannschaften in den Nachwuchsbereich zu integrieren und auch die Aktivitäten im E-Sport auszubauen. Mitgliederversammlung des FC Carl Zeiss Jena „Wir haben unsere Ausgaben unter Kontrolle.“ Geschäftsführer Chris Förster berichtete über die Ergebnisse der Spielbetriebsgesellschaft. Diese schloss die vergangene Saison mit einem Überschuss von 111.000 Euro ab. Möglich wurde dies durch einen Forderungsverzicht des Investors Roland Duchatelet in Höhe von 1,5 Millionen Euro. Förster benannte das strukturelle Defizit pro Spieljahr mit 1 bis 1,5 Millionen Euro. „Dabei schmeißen wir nicht sinnlos mit dem Geld herum wie in Nordthüringen. Wir haben unsere Ausgaben unter Kontrolle, haben an vielen Stellen den Euro umgedreht“, sagte Förster. Der Spieleretat liege im unteren Drittel der Liga. Trotz einer Steigerung des Sponsorings auf 2 Millionen Euro liege der Klub deutlich unter dem Ligaschnitt von 3,4 Millionen Euro. „Im Sponsoring fehlen leider die Leuchttürme aus Jena und Umgebung. Hier müssen wir besser werden, um sie zu gewinnen“, sagte Förster. Als „eine Konstellation am seidenen Faden“ bezeichnete Toni Schley, Anführer der Ultragruppierung Horda Azzuro, die Abhängigkeit vom Hauptinvestor Roland Duchatelet. Deshalb dürfe man nicht mit Polemik „50 Kilometer weiter westlich schauen“. Alle im Verein müssten dazu beitragen, die Ertragsseite zu verbessern, sagte Schley. Er lobte, dass der FC Carl Zeiss gegen die Pyrostrafen des Deutschen Fußball-Bundes vorgeht. Chris Förster kündigt an, in der kommenden Woche die entsprechende Klage beim Oberlandesgericht Frankfurt einzureichen. Kolumne: Wer bringt das Glück zum FC Carl Zeiss Jena?

Suche nach Ersatz für Defensive des FC Carl Zeiss Jena läuft

Mehr Nachrichten vom FC Carl Zeiss Jena

Es geht ums Überleben: FC Rot-Weiß Erfurt kann keine Kosten mehr decken