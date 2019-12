Der FC Carl Zeiss Jena bekommt eine Fußball-Arena. Der Jenaer Stadtrat entschied am Mittwochabend in nicht-öffentlicher Sitzung, den Zuschlag an ein Bewerberkonsortium zu erteilen. Bis 2023 soll das Ernst-Abbe-Sportfeld zum reinen Fußballstadion umgebaut werden.

Den Auftrag erhielt eine Gemeinschaft aus JenArena, die schon die Sparkassen-Arena betreibt, und Elex, ein Unternehmen des belgischen Investors Roland Duchatelet, der Anteile am FC Carl Zeiss Jena hält. Das Konsortium wird als Generalübernehmer den Umbau des Stadions realisieren und anschließend die Arena für 25 Jahre gemeinsam mit der Stadt Jena betreiben. Dabei wollen die erfolgreichen Bieter ihre Erfahrungen von der Basketball-Halle nutzen.

Neubau von drei neuen Tribünen geplant

Die Investoren möchten die bestehende Haupttribüne erhalten und modernisieren. Insgesamt ist der Neubau von drei neuen Tribünen geplant. Jene an der Gegengeraden nimmt alle Mannschaftsbereiche und auch die Logen für Sponsoren auf. Auf der Nord- und Südtribüne sind jeweils Stehplätze vorgesehen. Die Gesamtkapazität liegt bei gut 15.000 Plätzen. Nach dem Beschluss des Stadtrates müssen noch die Europäische Union und die Kommunalaufsicht die Vergabe ratifizieren. Erst dann ist der endgültige Zuschlag möglich. Dennoch arbeiten die Planer schon auf Hochtouren, um einen möglichst schnellen Baubeginn zu gewährleisten.

Der Investor kalkuliert mit drei Jahren Bauzeit. Diese richtet sich auch danach, in welcher Liga die Jenaer Fußballer spielen. In der Regionalliga könnte wegen geringerer Kapazitätsvorgaben parallel der Bau von zwei Tribünen erfolgen. Der Zuschuss der Stadt Jena staffelt sich nach der Liga, in der der FC Carl Zeiss spielt. In der dritten Liga liegt die Summe bei maximal 1,75 Millionen Euro pro Jahr, etwa 850.000 Euro mehr als aktuell. Dafür tragen die Bieter die Investitionskosten. Das Land Thüringen schießt elf Millionen Euro zu, die Stadt vier Millionen Euro.