35. Saisontor: Lazios Immobile übertrumpft Lewandowski

Rom. Mit seinem 35. Saisontor hat der frühere Dortmunder Ciro Immobile Bayern-Star Robert Lewandowski überflügelt. Der einstige BVB-Profi erzielte beim 2:0 (1:0)-Sieg von Lazio Rom gegen Brescia Calcio in der 82. Minute den Treffer zum 2:0.

Zuvor hatte Joaquin Correa (17.) Lazio in Führung gebracht. Immobile steht damit kurz davor, Torschützenkönig in der italienischen Fußball-Meisterschaft zu werden. Zudem hat der 30-Jährige im Kampf um den Goldenen Schuh für den besten Torjäger der europäischen Top-Ligen nun einen Spieltag vor Saisonschluss ein Tor mehr auf dem Konto als Lewandowski. Der Pole traf für den FC Bayern München in der abgelaufenen Bundesligasaison 34 Mal.

In Italien folgt Cristiano Ronaldo mit 31 Treffern auf Rang zwei. Der Portugiese blieb beim unerwarteten 0:2 gegen Cagliari Calcio am Abend ohne weiteren Treffer. Im ersten Spiel seit der neunten Meisterschaft in Serie war Turin in guter Besetzung angetreten, verlor aber dennoch.

