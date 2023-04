Premier League 6:1 - FC Liverpool in Leeds mit erstem Sieg seit Anfang März

Leeds Mit einem hohen Sieg nach zuletzt fünf Pflichtspielen ohne Erfolg hat der FC Liverpool wichtige Punkte für die erneute Europapokal-Qualifikation gesammelt.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp gewann am Montagabend 6:1 (2:0) bei Leeds United und damit erstmals wieder seit dem 5. März. Mit 47 Punkten aus 30 Spielen ist Klopps Team derzeit Achter in der Premier League, wo es seit dem famosen 7:0 über Manchester United in vier Partien keinen Sieg mehr gegeben hatte.

Cody Gakpo (35. Minute) und Mohamed Salah (39.) trafen nach mustergültig ausgespielten Kontern zur Pausenführung. Zweimal Diogo Jota (52./73.), erneut Salah (64.) sowie Darwin Núñez (90.) sorgten nach dem Wechsel für klare Verhältnisse gegen den Abstiegskandidaten. Der zwischenzeitliche Anschlusstreffer durch Luis Sinisterra (47.) nach einem leichtfertigen Ballverlust von Ibrahima Konaté blieb dadurch ohne Folgen.