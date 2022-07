Afrika-Cup 2023 auf Anfang 2024 verschoben

Der «Africa Cup of Nations».

Berlin. Der nächste Afrika-Cup wird nicht wie ursprünglich geplant 2023 stattfinden, wegen Bedenken um die klimatischen Bedingungen

Das wichtigste Fußball-Turnier Afrikas wird erst im Januar und Februar 2024 in der Elfenbeinküste gespielt, wie CAF-Präsident Patrice Motsepe auf einer Pressekonferenz bestätigte.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Eigentlich sollte der Cup vom 23. Juni bis 23. Juli 2023 ausgetragen werden. Zu der Zeit herrscht in der Elfenbeinküste Regenzeit. «Wir wollen nicht das Risiko eingehen, ein Turnier in einer Sintflut abzuhalten. Das wäre nicht gut für den afrikanischen Fußball und dessen Image», sagte Motsepe. Aus diesem Grund war bereits der Afrika-Cup 2021 in Kamerun nach hinten verschoben worden.

© dpa-infocom, dpa:220703-99-895967/2 (dpa)