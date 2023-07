Ankunft in Mailand: Pulisic-Wechsel zu Milan fast perfekt

Mailand Der Wechsel des früheren Dortmunders Christian Pulisic zum AC Mailand ist so gut wie perfekt.

Der italienische Fußball-Erstligist veröffentlichte auf Instagram ein Video von der Ankunft des 24 Jahre alten Offensivspielers am Flughafen Malpensa in Mailand und versah es mit dem Kommentar: „Touchdown in Milan“. Laut Nachrichtenagentur AP absolviert Pulisic in der lombardischen Metropole den obligatorischen Medizincheck, danach soll er einen Vierjahresvertrag unterschreiben. Laut Medienberichten wird Milan rund 22 Millionen Euro als Ablöse an den FC Chelsea überweisen.

„Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Ich bin begeistert. Ich freue mich darauf, bei diesem historischen Verein zu starten“, sagte Pulisic zu wartenden Reportern. „Es ist legendär und ich freue mich wirklich, hierherzukommen und zu versuchen, hier einige Titel zu gewinnen.“

Der Nationalspieler der USA war 2019 für eine Ablösesumme von 64 Millionen Euro von Borussia Dortmund zum FC Chelsea gewechselt. Für die Blues bestritt er in der vergangenen Saison 24 Partien in der Premier League, dabei gelang ihm ein Tor.