Augsburg scheitert - Frankfurt-Spiel länger unterbrochen

Berlin Der FC Augsburg ist als dritter Fußball-Bundesligist diese Saison in der ersten Runde des DFB-Pokals ausgeschieden.

Nach Werder Bremen und dem VfL Bochum scheiterten die Schwaben mit 0:2 (0:1) bei Drittligist SpVgg Unterhaching. Mathias Fetsch (28. Minute) und Boipelo Mashigo (90.+4) erzielten die Treffer für den früheren Bundesligisten.

Böller und Feuerwerkskörper bei Frankfurt-Spiel

Die weiteren Favoriten zogen in die zweite Runde ein. Das 7:0 (1:0) von Eintracht Frankfurt beim 1. FC Lokomotive Leipzig wurde von Würfen von Böllern und Feuerwerkskörpern überschattet. Schiedsrichter Michael Bacher unterbrach die Partie in der zweiten Halbzeit und schickte beide Teams für mehr als zehn Minuten in die Kabine.

Der SC Freiburg tat sich beim 2:0 (0:0) bei Oberligist SV Oberachern lange Zeit schwer. Deutlich weniger Mühe hatte Bundesliga-Konkurrent VfL Wolfsburg beim souveränen 6:0 (2:0) bei TuS Makkabi Berlin.

Die Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern mit 5:0 (3:0) beim FC Rot-Weiß Koblenz und Fortuna Düsseldorf mit 3:1 (2:1) beim FV Illertissen kamen ebenso weiter.