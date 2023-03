Bandenwerbung des DFB: „Wir haben was gegen Rassismus“

Der DFB will sich in der anstehenden Länderspielpause gegen Rassismus einsetzen.

Frankfurt/Main Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) wird sich bei den bevorstehenden Länderspielen mit einer speziellen Bandenwerbung an den internationalen Wochen gegen Rassismus beteiligen.

„Wir haben was gegen Rassismus“ soll am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) gegen Peru in Mainz sowie am kommenden Dienstag (20.45 Uhr) gegen Belgien in Köln am Spielfeldrand zu lesen sein, wie der DFB mitteilte.

Die Aktion gilt nicht nur für das Team von Bundestrainer Hansi Flick, sondern auch für die U21-Nationalmannschaft, die Frauen-Bundesligen sowie die 3. Liga. „Rassismus hat auf keinem Feld dieser Welt einen Platz. Als Fußballfamilie stehen wir vereint gegen Rassismus und für Vielfalt“, wurde Nationalspieler Leon Goretzka in der Mitteilung zitiert.