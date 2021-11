Bayern trainiert mit dezimierten Kader vor Kiew-Spiel

München. Der FC Bayern hat das Abschlusstraining vor dem Gruppenspiel der Champions League bei Dynamo Kiew mit einem sehr dezimierten Kader bestreiten müssen.

Die fünf Fußball-Profis Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance fehlten am Montag in München, weil sie sich als Corona-Kontaktpersonen in Quarantäne befinden.

Trainer Julian Nagelsmann musste bei der Einheit auf dem Vereinsgelände, bei der nur die ersten 15 Minuten für Medien einsehbar waren, auch auf die Abwehrspieler Niklas Süle und Josip Stanisic nach deren Corona-Infektionen verzichten. Über das mögliche Ende ihrer Isolation war zunächst nichts bekannt.

Dayot Upamecano kann an diesem Dienstag (18.45 Uhr/DAZN) in der Ukraine wegen einer Gelbsperre nach seiner dritten Verwarnung nicht mitwirken. Der ehemalige Leipziger fehlte beim Abschlusstraining. Wieder zurück ist Kingsley Coman, der beim 1:2 in der Bundesliga am Freitag beim FC Augsburg wegen muskulärer Probleme gefehlt hatte.

In Kiew streben die Bayern nach bislang 17:2 Toren den fünften Sieg im fünften Gruppenspiel an. Das würde nach dem bereits gebuchten Achtelfinal-Ticket auch vorzeitig den Gruppensieg bedeuten. Diesen könnten die Münchner unter Umständen selbst bei einer Niederlage sichern.

© dpa-infocom, dpa:211122-99-95540/3