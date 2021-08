Bern und Benfica in der Königsklasse - PSV mit Götze raus

Eindhoven. Ex-Weltmeister Mario Götze hat mit dem niederländischen Fußballclub PSV Eindhoven das Millionenspiel Champions League verpasst.

Das Team von Trainer Roger Schmidt kam am Dienstagabend über ein 0:0 gegen Benfica Lissabon nicht hinaus und konnte die 1:2-Hinspielniederlage nicht wettmachen. Dabei mussten die Gäste aus Portugal nach Gelb-Rot gegen Lucas Verissimo (32. Minute) rund eine Stunde lang mit zehn Spielern auskommen. Statt erstmals seit drei Jahren wieder in der Gruppenphase der Königsklasse tritt die PSV nun in der Europa League an.

Der frühere Schalke-Trainer David Wagner schaffte mit den Young Boys dagegen den Sprung in die Champions League. Nach dem 3:2 im Hinspiel gegen Ferencvaros Budapest setzte sich der Schweizer Serienmeister auch in Ungarn mit 3:2 (2:1) durch. Cedric Zesiger brachte die Boys früh in Führung (4.). Henry Wingo (18.) und Ryan Mmaee (27.) drehten die Partie vor der Pause zunächst. Christian Fassnacht (56.) und Felix Mambimbi (90.+3) schossen das Wagner-Team dann zum Sieg. Die vom ehemaligen Bundesliga-Coach Peter Stöger trainierten Ungarn müssen sich mit der Europa League trösten.

Malmö FF kann dagegen auch in der Königsklasse mitmischen. Nach dem 2:0 im Hinspiel konnte sich der schwedische Meister beim bulgarischen Champion Ludogorez Rasgrad sogar eine 1:2 (1:1)-Niederlage leisten.

