Böller bei Union-Spiel: Auch Fischer zuckt zusammen

Neapel Immer wieder gibt es einen Knall im Napoli-Stadion. Nach Angaben von Union Berlin wird aber kein Fan durch die Böller verletzt. Auch eine Fackel wurde in den Gästeblock geworfen.

Nach Angaben des 1. FC Union Berlin ist bei den Böller-Würfen in Neapel durch SSC-Anhänger in den Gäste-Block beim Champions-League-Spiel kein Fan verletzt worden. Laut Kommunikations-Geschäftsführer Christian Arbeit landeten insgesamt neun Böller und eine Fackel am Mittwochabend im Bereich der rund 2.500 Anhänger aus Berlin. Ein Täter soll seinen Angaben zufolge noch während des Spiels ermittelt und verhaftet worden sein.

Immer wieder hatte es in der Anfangsphase der Partie, die mit einem 1:1 endete, einen lauten Knall gegeben. „Natürlich habe ich es mitbekommen. Es war wirklich nicht zu überhören, wie laut diese Böller waren“, sagte Union-Trainer Urs Fischer: „Bei dem ein oder anderen bin ich auch zusammengezuckt, weil man ja nicht vorbereitet ist auf solche Situation.“ Es sei einfach wahnsinnig gefährlich, in einem vollen Stadion solche Dinge zu zünden.

Knapp 50.000 Zuschauer waren bei der Partie im Stadio Diego Armando Maradona gewesen. Am Abend vorher war es in Neapel zu Ausschreitungen durch Anhänger von Union gekommen. Dabei sollen aber auch mit den Berlinern befreundete Fans von Borussia Mönchengladbach gewesen sein. Insgesamt elf Deutsche waren Behördenangaben zufolge festgenommen worden.