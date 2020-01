Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Bonelli“ kann es nicht lassen

Jürgen Bohne ist neuer Trainer bei Fußball-Kreisklässler Ilmtal Manebach. Der inzwischen 76-jährige einstige Erfurter trainierte viele Jahre bis Ende der 1990er Jahre im Nachwuchs des FC Rot-Weiß Erfurt die B-Junioren, darunter auch die späteren Nationalspieler Clemens Fritz und Marco Engelhardt. 1997 bis 1999 betreute er die RWE-B-Junioren auch in der Bundesliga und führte vor ein paar Jahren den SV Rennsteig Schmiedefeld 2011 bis in die Bezirksliga, in deren Umbenennungen in Regionalklasse und Kreisoberliga er die Elf von 2011 bis 2014 weiter trainierte, bevor er sich in aufs Altenteil zurückzog und Schmiedefeld bis in 1. Kreisklasse abrutschte.