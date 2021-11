Brasiliens Formiga verabschiedet sich aus Nationalelf

Rio de Janeiro. Brasiliens Fußball-Rekordnationalspielerin Formiga sagt "Adeus". Die 43-Jährige vom FC São Paulo wird beim internationalen Frauen-Fußballturnier in Manaus im November und Dezember ihre Nationalmannschaftskarriere beenden.

Brasiliens schwedische Fußball-Nationaltrainerin Pia Sundhage berief Formiga in den Kader. "Das Turnier wird auch Formigas Abschied aus der brasilianischen Nationalmannschaft markieren", hieß es in einer Mitteilung des Brasilianischen Fußballverbandes CBF. Im Alter von 43 Jahren kehre die Mittelfeldspielerin zum Abschied in das Trikot zurück, das sie so geehrt hat.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Formiga (Ameise), die mit richtigem Namen Miraildes Maciel Mota heißt, hatte der Seleção eigentlich schon bei den Olympischen Spielen in Tokio "Adeus" gesagt. Nun soll sie im Herzen des Amazonasgebiets noch ein richtiges Abschiedsspiel bekommen. Brasilien wird in der "Arena da Amazônia" in Manaus zwischen dem 25. November und dem 1. Dezember auf Venezuela, Indien und Chile treffen.

Formiga hat 233 Länderspiele bestritten und an sieben Olympischen Spielen teilgenommen - seit Atlanta 1996, als der Frauenfußball in das olympische Programm aufgenommen wurde. Dabei gewann sie zweimal Silber, 2004 in Athen und 2008 in Peking. Nachdem Formiga im Alter von 17 Jahren erstmals in die Seleção berufen worden war, nahm sie von 1995 bis 2019 ebenfalls an sieben Weltmeisterschaften teil. Sie ist die Einzige (Männer und Frauen), der das gelungen ist.

© dpa-infocom, dpa:211109-99-930873/2