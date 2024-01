An der Wade verletzt: Khedira muss Training abbrechen

Berlin Hunderte Fans kommen zu Unions Training am Mittwoch. Angreifer Becker fehlt. Dazu muss ein Schlüsselspieler die Einheit abbrechen.

Mit rund 400 Fans beim ersten öffentlichen Training des Jahres und Sorgen um Mittelfeldspieler Rani Khedira ist die Vorbereitung des 1. FC Union Berlin auf die Mission Klassenerhalt weitergegangen.

Khedira verletzte sich am Mittwochvormittag bei der Einheit an der linken Wade, brach das Training ab und musste ins Krankenhaus. Im Sommer hatte sich der 29 Jahre alte Mittelfeldstabilisator im Pokalspiel beim FC Astoria Walldorf (4:0) an der rechten Wade verletzt und war wochenlang ausgefallen.

Angreifer Sheraldo Becker fehlte erkrankt, Abwehrspieler Robin Knoche kehrte dagegen zurück. Auch Innenverteidiger Danilho Doekhi, der im vergangenen Jahr lange verletzt gefehlt hatte, absolvierte große Teile des Mannschaftstrainings. Für die vielen Fußball-Fans gab es im Anschluss Autogramme.

Auf ein Trainingslager verzichtet Union in diesem Winter. Am Samstag (15.30 Uhr) spielen die Berliner im Stadion An der Alten Försterei ein Testspiel gegen den Drittligisten Arminia Bielefeld. Eine Woche später geht es für den Tabellen-15. dann beim SC Freiburg wieder um Punkte gegen den Bundesliga-Abstieg (15.30 Uhr/Sky). Auch danach müssen die Berliner zweimal auswärts ran: In Mainz und im Nachholspiel beim FC Bayern München (24. Januar).