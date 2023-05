Andrich und Kossounou fehlen Leverkusen im Saisonfinale

Rom Mittelfeldspieler Robert Andrich hat sich beim 0:1 von Bayer Leverkusen im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom eine Fraktur im linken Mittelfuß zugezogen.

Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, fällt der 28-Jährige damit für die restlichen Saisonspiele aus. Auch Innenverteidiger Odilon Kossounou wird der Werkself bis zum Ende dieser Runde nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 22-Jährige erlitt bei der Partie in Rom eine Muskelverletzung im rechten Oberschenkel.

😖 Odilon Kossounou und Robert Andrich fallen für den Rest der Saison aus. Odi hat sich gestern am rechten Oberschenkelmuskel verletzt, Rob am linken Mittelfuß. 🤕 Gute Besserung!



Die Leverkusener treten am Sonntag in der Bundesliga beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart an (15.30 Uhr/DAZN). Das Rückspiel gegen Rom findet am Donnerstag statt (21.00 Uhr).