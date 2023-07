Baumann zur Füllkrug-Verlängerung: “Wirtschaftliche Grenzen“

Bremen Geschäftsführer Frank Baumann hat sich gegenüber Medien zum Vertragspoker mit Nationalspieler Niclas Füllkrug beim Fußball-Bundesligisten Werder Bremen geäußert.

„Wir strecken uns sehr, um Niclas von einem Verbleib zu überzeugen“, sagte der 47-Jährige vor dem Testspiel gegen den französischen Erstligisten FC Toulouse: „Es ist wichtig, Spieler nach Leistung zu bezahlen. Niclas hat in den letzten zwei Jahren sehr viel dazu beigetragen, dass wir erfolgreich waren. So ist das Angebot auch gestaltet. Aber wir haben auch wirtschaftliche Grenzen.“

Baumann betonte zudem: „Wir haben ihn 2019 aus einer Verletzung heraus für viel Geld gekauft und ihn in schweren Zeiten immer wieder unterstützt.“ Füllkrug hat bei Werder noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2025. Zuletzt hatten der AC Florenz und Bayer Leverkusen Interesse an dem Angreifer bekundet. Die Bremer eröffnen am 18. August (20.30 Uhr/Sat.1) mit dem Heimspiel gegen Rekordmeister und Titelverteidiger Bayern München die neue Bundesliga-Saison.