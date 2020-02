Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Laues Lüftchen in der Allianz-Arena

Stärke zeigen wollten die Bayern, dem Verfolger RB Leipzig eine überbraten, um den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Zähler auszubauen. Doch aus dem erhofften Statement-Sieg, wie es in den vergangenen Jahren in der Allianz Arena so oft gegen Widersacher Borussia Dortmund gelungen war, wurde am Sonntagabend in München nichts. Ein 0:0, das alles offenlässt. Die Leipziger boten Paroli, zeigten sich als ernstzunehmender Kandidat für die Meisterschaft, gut erholt von den letzten Rückschlägen.

Beiden Mannschaften war in dieser Saison noch kein 0:0 widerfahren. Im Fernduell um die Schale mit dem BVB konnten jedoch beide einen Punkt gutmachen nach dem 3:4-Patzer der Schwarz-Gelben am Vorabend in Leverkusen. Bayern bleibt einen Punkt vor RB, auch das zweite Duell diese Saison (Hinrunde 1:1) endete also unentschieden.

Bayern macht Spiel bewusst langsamer

„Ein 0:0, das am Ende korrekt und verdient ist. Es ist noch ein langer Weg, wir versuchen, unsere Position in der Tabelle bis zum Ende der Saison zu halten“, sagte Bayern-Trainer Hansi Flick. „Es war ein gutes, attraktives Fußballspiel, eine offene Partie auf Augenhöhe. Ein gerechtes Unentschieden, mit dem wir ganz gut leben können. Wir müssen nicht Meister werden, wollen unter die ersten Vier kommen. Stand jetzt hat es Bayern in der eigenen Hand“, meinte RB-Coach Julian Nagelsmann.

Deutlicher in Sachen Taktik-Kick wurde Thomas Müller: „Wir wussten um die Hauptstärke der Leipziger: das Umschalten. Darum haben wir das Spiel bewusst langsamer gemacht, aber uns dadurch auch unsere Stärke genommen.“ Tja.

Die Bayern waren in Halbzeit eins feldüberlegen, hatten 71 Prozent Ballbesitz, 7:2 Torschüsse, 7:1 Ecken. Ohne Ertrag. Vorsicht regierte. Bloß kein Sturm! Die Ketten griffen, die gegenseitigen Kontrollmechanismen auch. Die beiden Trainer hatten ihre Gegenüber sehr gut analysiert. Taktik-Fußball für Feinschmecker sagt man da gerne.

Elfer für München wird nach Videobeweis zurückgenommen

Nach dem Wechsel drehten die Akteure auf, als hätte man ihre taktischen Fesseln gelöst. Die Partie, vor allem dank der nun mutigeren Gäste, nahm sofort Fahrt auf. Nach 27 Sekunden stand Marcel Sabitzer völlig blank im Strafraum, jagte die Kugel aber weit übers Tor – ein Muss-Tor, kein Kann-Tor. Leipzig immer forscher und stärker, die Drangphase der Sachsen wurde nur von einem Upamecano-Foul an Lewandowski im Strafraum unterbrochen (54.). Schiedsrichter Marco Fritz pfiff Elfmeter, der jedoch per Videobeweis zurückgenommen wurde. Zuvor Abseits, so der Keller in Köln.

Leipzig drängte jetzt, hatte dann eine so dicke Chance, die bereits nach Meisterschale roch. Werner, geschickt von Christopher Nkunku, stand halbrechts völlig frei vor Neuer und verzog mit voller Wucht am langen Eck vorbei (63.). Ein Warnschuss für die Bayern, die zu offenstanden. Und dann durften auch die Bayern mal ein richtig dickes Ding auslassen. Leon Goretzka konnte sich die Ecke aus zentraler Position aussuchen, doch Leipzigs Torwart Peter Gulacsi wehrte zur Ecke ab (80.). Ein Spiel der verpassten Chancen. Es blieb torlos, ein laues Lüftchen.

Für die Bayern endet somit eine Serie, schließlich hatte man alle vier Pflichtspiele 2020 gewonnen. Für Leipzig könnte es ein Turnaround sein, da es zuletzt nicht nur im Binnenklima, sondern auch ergebnistechnisch gekriselt hatte.