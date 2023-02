Bayern-Chef Kahn: Fokus nun auf Gladbach

Paris Vorstandschef Oliver Kahn hat noch in der Nacht nach dem so wichtigen Champions-League-Sieg bei Paris Saint-Germain den Blick beim FC Bayern München gleich wieder auf den aktuell spannenden Titelkampf in der Fußball-Bundesliga gerichtet.

Vorstandschef Oliver Kahn hat noch in der Nacht nach dem so wichtigen Champions-League-Sieg bei Paris Saint-Germain den Blick beim FC Bayern München gleich wieder auf den aktuell spannenden Titelkampf in der Fußball-Bundesliga gerichtet.

„Stichwort Kontinuität: Wir hoffen natürlich, dass wir auch in der Bundesliga dranbleiben. Da geht es jetzt richtig zur Sache, da sieht es im Moment eng aus“, sagte Kahn in seiner Ansprache im Teamhotel nach dem 1:0 im Achtelfinal-Hinspiel. Am Samstag muss der Tabellenführer bei Borussia Mönchengladbach antreten.

„Joshua Kimmich hat es in der Kabine gleich wieder richtig gesagt. Jetzt geht's zu Borussia Mönchengladbach und wir wissen: Da draußen warten sie, dass wir vielleicht auch mal straucheln. Und den Gefallen wollen wir niemandem tun. Und deswegen fahren wir jetzt mit Selbstvertrauen nach Gladbach und versuchen da, an der Tabellenspitze zu bleiben“, sagte Kahn. Die Bayern führen die Tabelle vor dem 21. Spieltag nur mit einem Punkt Vorsprung vor Union Berlin an. Dritter ist Borussia Dortmund mit drei Zählern Rückstand auf den deutschen Rekordmeister, der seinen elften Meistertitel nacheinander anstrebt.