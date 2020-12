Bayern-Star erhält Trophäe in Dubai

Dubai/München. Eineinhalb Wochen nach seiner Ehrung als Weltfußballer hat Bayern-Torjäger Robert Lewandowski eine weitere internationale Auszeichnung bekommen.

Der 32 Jahre alte Pole nahm in Dubai die Trophäe des "Globe Soccer Award" als Spieler des Jahres entgegen. Eine 23-köpfige Jury, der unter anderem der deutsche Schiedsrichter Felix Brych angehört, hatte die Gewinner bestimmt. Der Preis ist vom Prestige her nicht vergleichbar mit der Auszeichnung des Weltverbands FIFA, die der Stürmer des FC Bayern München einige Tage vor Weihnachten erhalten hatte.

In Anwesenheit von FIFA-Präsident Gianni Infantino hatte Lewandowski die "Globe Soccer Award"-Trophäe am Sonntag in Dubai entgegengenommen, während er bei der Wahl des Weltfußballers per Video zugeschaltet war. Infantino hatte ihm die Auszeichnung der FIFA später in München überreicht.

Nach der kurzen Winterpause beginnt der Triple-Sieger aus München bereits am Dienstag wieder mit dem Training, am kommenden Sonntag steht die Partie gegen den FSV Mainz 05 an. Lewandowskis Reise in die Vereinigten Arabischen Emirate, die vom Robert Koch-Institut derzeit als Risikogebiet eingestuft werden, ist nach Angaben seiner Sprecherin Monika Bondarowicz dabei kein Problem. "Robert ist auf einer 48-Stunden-Geschäftsreise und hält alle Regeln ein. Natürlich wird er am 3. Januar spielen", sagte sie der "Bild"-Zeitung.

