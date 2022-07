Bochum verpflichtet ukrainischen Nationalspieler Ivan Ordets

Bochum. Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat den ukrainischen Nationalspieler Ivan Ordets von Dinamo Moskau verpflichtet.

Der Club profitierte dabei von der FIFA-Sonderregelung, die besagt, dass Verträge von ausländischen Profis, die in Russland spielen, bis zum 30. Juni 2023 ausgesetzt werden. Der 30 Jahre alte Innenverteidiger erhält demnach beim Revierclub einen Vertrag bis zum Saisonende. «Wir werden ihn schnellstmöglich an die Mannschaft heranführen, dafür bietet das Trainingslager den optimalen Rahmen», sagte Bochums Geschäftsführer Sport Sebastian Schindzielorz.

Beim Aufbruch ins Trainingslager in Südtirol fehlten am Sonntag die VfL-Spieler Moritz Römling, Luis Hartwig und Jacek Goralski. Römling und Hartwig sind für Vertragsverhandlungen freigestellt. Neuverpflichtung Goralski muss sich einem operativen Eingriff am Auge unterziehen. Der Pole soll nach dem Trainingslager wieder zur Mannschaft stoßen.

