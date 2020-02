Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

BVB revanchiert sich für Pokal-Aus: Sieg in Bremen

Bremen. Borussia Dortmund hat Revanche für das Pokal-Aus bei Werder Bremen genommen und die Abstiegssorgen der Norddeutschen weiter vergrößert.

Der BVB gewann nach anfänglichen Schwierigkeiten verdient mit 2:0 (0:0) und bleibt Tabellenführer FC Bayern München damit auf den Fersen. Für die Bremer wird die Lage dagegen immer dramatischer. Durch die Erfolge der Konkurrenten hat sich die Situation noch einmal zugespitzt.

Für das Team von Trainer Florian Kohfeldt war es die neunte Niederlage in den vergangenen zehn Spielen und die sechste Heimpleite in Serie. So oft nacheinander verlor Werder im Weserstadion noch nie. Vor 42.100 Zuschauern erzielten Dan-Axel Zagadou (52. Minute) und Erling Haaland (66.) die Treffer für die Dortmunder.

BVB-Coach Lucien Favre vertraute jener Mannschaft, die am Dienstag in der Champions League gegen Paris Saint-Germain mit 2:1 gewonnen und dabei überzeugt hatte. Erstmals in seiner Dortmunder Amtszeit setzte der Schweizer damit drei Mal in Serie auf die gleiche Anfangself. Nationalspieler Julian Brandt hatte sich zwar rechtzeitig wieder fit gemeldet, saß aber zunächst auf der Bank und feierte erst in der zweiten Halbzeit sein Comeback. Stattdessen sollte es offensiv wieder das Trio Jadon Sancho, Thorgan Hazard und vor allem Haaland richten.

Allerdings taten sich die Dortmunder lange Zeit sehr schwer, Lücken in der Bremer Defensive zu finden. Die abstiegsbedrohten Bremer wehrten sich wie schon im erfolgreichen Pokalspiel mit aller Macht gegen die größere spielerische Klasse des Vizemeisters. Werder hatte sogar mutig begonnen und den BVB anfangs unter Druck gesetzt. Nach einer Viertelstunde bekamen die Gäste die Partie aber unter Kontrolle, ohne aber gefährlich zu werden. Richtig brenzlig wurde es für Werder nur einmal, als Jiri Pavlenka bei einer Hereingabe von Raphael Guerreiro auf dem Posten war.

Erst nach der Pause wurden die Dortmunder zwingender. Nachdem Haaland zunächst noch eine Großchance vergeben hatte, gingen die Gäste nach der folgenden Ecke in Führung. Zagadou drückte den Ball in der Mitte über die Linie. Wieder einmal sahen die Bremer bei einem Standard nicht gut aus und liefen fortan erneut einem Rückstand hinterher.

Wenig später hätte Haaland die Partie bereits entscheiden können, scheiterte aber nach feinem Zuspiel von Guerreiro an Pavlenka. Werder wirkte zwar weiter bemüht, im Spiel nach vorne gelang den Hanseaten aber nichts. Davie Selke, nach seiner Gelbsperre zurück, konnte sich ebenso wenig in Szene setzen wie Milot Rashica. Ganz anders Haaland aufseiten der Dortmunder. Nach schöner Kombination über Sancho und Achraf Hakimi war der Norweger in der Mitte eiskalt zur Stelle. Damit war die Partie gelaufen.