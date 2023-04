Club bestätigt: Paulo Otavio verlässt VfL Wolfsburg

Wolfsburg Abwehrspieler Paulo Otavio wird den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg im Sommer nach vier Jahren verlassen. Beide Seiten konnten sich nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags einigen, bestätigte der VfL per Pressemitteilung.

Abwehrspieler Paulo Otavio wird den Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg im Sommer nach vier Jahren verlassen. Beide Seiten konnten sich nicht auf eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags einigen, bestätigte der VfL per Pressemitteilung.

„Wir waren mit Paulo in einem offenen und ehrlichen Austausch. In den Gesprächen, die wir geführt haben, sind wir aber nicht zueinander gekommen“, sagte Geschäftsführer Marcel Schäfer.

Der aktuell am Sprunggelenk verletzte Brasilianer kam 2019 vom FC Ingolstadt nach Wolfsburg, weil er mit dem damaligen VfL-Trainer Oliver Glasner schon erfolgreich beim Linzer ASK zusammengearbeitet hatte. „Meine Zeit in Wolfsburg war trotz meiner schweren Verletzungen sehr schön und der Abschied fällt mir wirklich nicht leicht. Ich habe mich aber dazu entschieden, in meiner Karriere einen neuen Weg einzuschlagen“, sagte der 28-Jährige.