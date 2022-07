Corona-Fall: Gladbachs Netz positiv getestet

Rottach-Egern. Borussia Mönchengladbachs Defensivspieler Luca Netz ist im Trainingslager am Tegernsee positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Der U21-Nationalspieler sei umgehend im Mannschaftshotel isoliert worden und befinde sich in ärztlicher Betreuung, teilte der Fußball-Bundesligist mit. Die Gladbacher waren am vergangenen Sonntag nach Rottach-Egern gereist und bereiten sich dort bis zum 10. Juli auf die neue Saison vor. Der 19 Jahre alte Netz hat in der vergangenen Spielzeit 24 Ligapartien für die Borussia bestritten. Er kann im linken Mittelfeld und als Linksverteidiger eingesetzt werden.

© dpa-infocom, dpa:220705-99-913057/2 (dpa)