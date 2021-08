Corona-Fall im häuslichen Umfeld: Freiburg ohne Schmid

Freiburg. Der SC Freiburg muss im Landesduell mit dem VfB Stuttgart auf Vizekapitän Jonathan Schmid verzichten.

Weil es in seinem häuslichen Umfeld einen Corona-Fall gibt, wird der 31-Jährige bei der Partie bei den Schwaben am Samstag (15.30 Uhr/Sky) fehlen, teilte der badische Fußball-Bundesligist mit. Der rechte Außenverteidiger sei zwar selbst negativ getestet worden, in Absprache mit dem Gesundheitsamt sei jedoch entschieden worden, dass er nicht spielen darf. "Das ist ärgerlich, weil Johnny gut drauf war", sagte Trainer Christian Streich. Ersetzt wird der Franzose höchstwahrscheinlich durch Lukas Kübler.

Wieder dabei sein könnte Nils Petersen, der nach seiner Meniskusoperation am Mittwochabend in der Drittliga-Partie des SC Freiburg II gegen die Würzburger Kickers (1:0) knapp 70 Minuten Spielpraxis sammeln konnte. Streich will erst nach Rücksprache mit den Ärzten, Physios und Petersen selbst kurzfristig entscheiden, ob der SC-Rekordtorjäger schon an diesem Wochenende wieder zum Kader gehören wird.

Sein Team werde "bis in die Haarspitzen motiviert sein", kündigte der SC-Coach an, der seinen VfB-Kollegen sehr schätzt. Pellegrino Matarazzo habe "viel soziales Gespür und Intelligenz", sagte Streich. Die Gespräche mit dem Stuttgarter Trainer rund um die Duelle in der vergangenen Saison habe er als "schön und bereichernd" empfunden.

