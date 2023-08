Demirbay wechselt von Leverkusen nach Istanbul

Leverkusen Kerem Demirbay und Bayer Leverkusen gehen getrennte Wege. Wie der Fußball-Bundesligist bekannt gab, wechselt der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler mit sofortiger Wirkung zum türkischen Meister Galatasaray Istanbul.

„Der Wechsel in die Türkei war wegen seiner familiären Wurzeln Kerems ausdrückliches Anliegen“, sagte Bayer-Geschäftsführer Simon Rolfes.

Kerem #Demirbay verlässt Bayer 04 und wechselt zu @GalatasaraySK.



Lieber Kerem, wir wünschen dir viel Erfolg in der Türkei und dir und deiner Familie alles Gute!#Bayer04 | #Werkself pic.twitter.com/0CL3ACetI4 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) August 3, 2023

Über die Transfermodalitäten machten beide Clubs keine Angaben. Laut Medienberichten erhalten die Leverkusener rund vier Milliionen Euro plus möglicher Boni. Der in Herten geborene Demirbay war 2019 für gut 30 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim nach Leverkusen gewechselt und hat für die Werkself 149 Pflichtspiele bestritten, in denen er 15 Treffer erzielte und 30 Torvorlagen beisteuerte.