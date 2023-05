Mit einer Vertragsverlängerung von Marco Rose will sich RB-Sportvorstand Max Eberl nach dem DFB-Pokalfinale beschäftigen.

Bundesliga Eberl will Rose-Verlängerung nach Pokalfinale besprechen

Berlin Die Vertragsverlängerung mit Trainer Marco Rose ist bei Fußball-Bundesligist RB Leipzig auf einem guten Weg, eine Verkündung noch vor dem DFB-Pokalfinale der Sachsen am 3. Juni aber unwahrscheinlich.

„Er hat ja noch einen Vertrag, Gott sei Dank, bis Sommer 2024“, sagte Sportvorstand Max Eberl bei der Übergabe des Pokals an die Gastgeberstadt Berlin im Roten Rathaus. Titelverteidiger Leipzig trifft im Endspiel auf Eintracht Frankfurt (20.00 Uhr/ZDF und Sky).

„Ich glaube nicht, dass es vor dem Pokalfinale sein wird, aber dass wir beide sehr, sehr gut zusammenpassen, dass Marco sehr gut nach Leipzig passt, auch wegen seiner Herkunft natürlich, aber auch vom Fußball, vom Sportlichen. Dementsprechend werden wir das Ganze in Ruhe in der Pause danach, hoffentlich mit dem Pokal in der Tasche, besprechen können“, sagte Eberl.

Rose trainiert die Mannschaft seit September und hat sie nach einem schwachen Saisonstart unter seinem Vorgänger Domenico Tedesco ins Pokalfinale und die Champions League geführt.