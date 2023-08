Endo bleibt Kapitän des VfB Stuttgart

Wataru Endo wird die Schwaben in der kommenden Saison weiter als Kapitän anführen.

Stuttgart Der japanische Nationalspieler Wataru Endo wird den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart auch in der kommenden Saison als Kapitän anführen.

Das habe er so bestimmt, erklärte Trainer Sebastian Hoeneß zwei Tage vor dem Erstrunden-Spiel im DFB-Pokal gegen Regionalligist TSG Balingen am Samstag (13.00 Uhr/Sky). „Er ist unser Gesicht, ein absoluter Krieger“, sagte der Coach am Donnerstag über den Mittelfeldmann.

Endos Stellvertreter bleibt Abwehrspieler Waldemar Anton. In den Mannschaftsrat der Schwaben wurden zudem die Verteidiger Dan-Axel Zagadou und Pascal Stenzel, Mittelfeldmann Atakan Karazor und Torhüter Fabian Bredlow gewählt.