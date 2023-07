Ex-Bundesliga-Stürmer Klaus „Boxer“ Täuber ist tot

Gelsenkirchen Der frühere Bundesliga-Stürmer Klaus Täuber ist tot. Er starb im Alter von 65 Jahren, teilte sein ehemaliger Verein FC Schalke 04 mit.

Der frühere Mittelstürmer hatte den Spitznamen „Boxer“, weil er am gleichen Tag wie Box-Legende Muhammed Ali Geburtstag hatte und er eine robuste Spielweise hatte.

In der Fußball-Bundesliga spielte er von 1978 bis 1989 für den 1. FC Nürnberg, Schalke 04 und Bayer Leverkusen, erzielte in 137 Bundesligaspielen 50 Tore. Mit Leverkusen gewann er 1988 den UEFA-Cup. Anschließend arbeitete Täuber als Trainer, unter anderem von 1995 bis 2002 in 101 Spielen als Trainer der zweiten Mannschaft von Schalke 04.