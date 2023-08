FC Augsburg verliert auch gegen SSC Neapel

Castel di Sangro Der FC Augsburg hat an seinem Testspiel-Wochenende in Italien trotz ansprechender Leistungen zwei Niederlagen hinnehmen müssen.

Der Fußball-Bundesligist verlor am Sonntagabend in Castel di Sangro gegen den italienischen Meister SSC Neapel mit 0:1 (0:0). Tags zuvor hatte es in Salerno ein 1:2 (0:0) gegen den Serie-A-Club US Salernitana gegeben.

Für Neapel war im Stadio Teofilo Patini Innenverteidiger Amir Rrahmani in der 62. Minute mit dem Kopf erfolgreich. Die SSC erarbeitete sich mehrere gute Möglichkeiten. Finn Dahmen konnte sich im Augsburger Tor als Nummer 1 empfehlen. Der Neuzugang aus Mainz reagierte vor allem vor der Pause gegen den frei vor ihm auftauchenden Giovanni Simone prächtig.

Neuzugang Phillip Tietz hatte den FCA am Tag zuvor im Stadio Arechi mit einem sicher verwandelten Foulelfmeter gegen Salernitana in Führung gebracht (53. Minute). Robert Gumny war zuvor im Strafraum zu Fall gebracht worden. Lassana Coulibaly (59.) und Erik Botheim (73.) wendeten mit ihren Toren die Partie für den italienischen Erstligisten.

Am kommenden Sonntag starten die Augsburger in der ersten DFB-Pokal-Runde beim Drittliga-Aufsteiger SpVgg Unterhaching in die Saison.