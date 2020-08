München "Neger", "Kameltreiber", "Kanake": In einer WhatsApp-Gruppe der Jugendabteilung sollen rassistische Inhalte ausgetauscht worden sein.

Rassismus-Verdacht gegen Mitarbeiter des FC Bayern

Der FC Bayern München beschäftigt sich in einer internen Untersuchung mit Rassismus-Vorwürfen gegen einen Mitarbeiter im Nachwuchsleistungszentrum des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Das bestätigte der Verein der Deutschen Presse-Agentur.

Es geht dabei um angebliche Chat-Inhalte in einer WhatsApp-Gruppe innerhalb der Jugendabteilung, die in der vergangenen Woche über einen Twitter-Account mit dem Namen des Mitarbeiters öffentlich gemacht wurden. Den Account bezeichnete der Club auf WDR-Anfrage als "Fake-Account". Der Verein prüft den Wahrheitsgehalt der Nachrichten, wie zu erfahren war.

"Hier werden Neger transportiert"

Das Magazin "Sport Inside" des WDR berichtete am Dienstag über den Rassismusverdacht auf dem Bayern-Campus. Demnach würden schwere Vorwürfe gegen einen Vereinsmitarbeiter erhoben, der schon lange unter anderem als Trainer in der Jugendabteilung aktiv ist. In Diskussionen um die Verpflichtung von Spielern soll der Mitarbeiter rassistische Ausdrücke verwendet haben.

In einem Fall postete er das Foto eines Lastwagens mit der Aufschrift "Bimbo" und schrieb darunter: "Transport. Hier werden die Neger von A nach B transportiert." Der Post wurde von weiteren Mitgliedern der Gruppe, offensichtlich anderen Trainern oder Scouts des Vereins, mit Smilies zustimmend kommentiert.

Haben Eltern den Vorgang gemeldet?

In Diskussionen um die Verpflichtung von Spielern verwendete der Mitarbeiter ebenfalls häufig rassistische Ausdrücke. Einen seiner Kollegen schrieb er mit den Worten an: "Halt's Maul, Kameltreiber." Mehrfach werden Spieler als "Drecks-Türke" oder "Kanake" bezeichnet.

Dem Magazin liegen nach eigenen Angaben Chat-Verläufe und auch anonyme Briefe vor. In den Briefen, die womöglich von Eltern von Jugendspielern stammen und die an die Vereinsspitze gerichtet waren, werden demnach ebenfalls Vorwürfe gegen den Bayern-Mitarbeiter erhoben.

Eine offizielle Stellungnahme will der FC Bayern zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeben, weil er den Fall aktuell aufarbeitet, wie es auf Anfrage hieß. Dem WDR teilte der Club mit, die in den Briefen erhobenen Vorwürfe hätten sich bei einer Befragung der Eltern nicht bestätigt. Der Mitarbeiter sei vielmehr gut beleumundet.