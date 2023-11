Bundesliga FCB-Chef Hainer: Neuer in Topform auch beim DFB Nummer eins

München Manuel Neuer wird bei den November-Länderspielen noch fehlen. Bayern-Boss Herbert Hainer hat zur Torwartfrage beim DFB aber eine klare Meinung.

Bayern-Präsident Herbert Hainer sieht Torwart Manuel Neuer auf dem besten Weg zurück zum Stammplatz im Fußball-Nationalteam.

„Es sieht aus, als sei er bereits auf dem Weg zur alten Glanzform. Wenn er die erreicht hat, gibt es auch in der Nationalmannschaft keinen anderen Torwart, der im Tor stehen sollte – weil Neuer dann einfach der Beste ist“, sagte Hainer in einem Interview der Münchner „Abendzeitung“.

Der 37 Jahre alte Neuer habe zuletzt im Bundesliga-Topspiel gegen Borussia Dortmund bereits wieder gezeigt, dass er für den Rekordmeister die „Rückversicherung in Person“ sei.

Gegen die Türkei und Österreich nicht dabei

Bei den kommenden Länderspielen Mitte November gegen die Türkei und Österreich wird der Keeper in Rücksprache mit Bundestrainer Julian Nagelsmann und DFB-Torwartcoach Andreas Kronenberg aber noch fehlen. „Das hat auch medizinische Hintergründe. Es kommt jetzt noch zu früh“, erklärte Neuer.

Im DFB-Tor hatte zuletzt Marc-André ter Stegen (31) den Stammplatz erobert. „Ich denke, dass er aktuell auf jeden Fall die Nummer eins ist“, hatte Neuer dazu jüngst gesagt.

Der Schlussmann war Ende Oktober 323 Tage nach seinem Ski-Unfall mit dem schweren Unterschenkelbruch in die Startelf des FC Bayern zurückgekehrt. Mit Blick auf eine Verlängerung des im nächsten Sommer auslaufenden Vertrags von Neuer warb Hainer um Geduld. „Wenn sich alles so weiterentwickelt wie zuletzt, spricht nichts dagegen. Wir geben Neuer aber jetzt erstmal die Zeit, und dann wird sich die sportliche Leitung in aller Ruhe mit ihm zusammensetzen“, sagte der Vereinspräsident.