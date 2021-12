Freiburg hofft auf Rückkehr von Petersen

Freiburg. Fußball-Bundesligist SC Freiburg hofft für das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach auf die Rückkehr von Rekordjoker Nils Petersen in den Kader.

Trainer Christian Streich sagte, am Samstag werde entschieden, ob der 32-Jährige nach einer Knieverletzung schon wieder für einen Platz im Aufgebot der Partie am Sonntag (17.30 Uhr) infrage komme. "Wenn Nils auf der Bank sitzt, gibt uns das Kraft", betonte Streich. Petersen fehlt dem SC seit Ende Oktober.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Von den zuletzt drei Niederlagen in Folge zeigte sich Streich vor allem verärgert über die jüngste in Bochum (1:2), als die Freiburger viele Torchancen liegengelassen hatten. Die Pleite habe "uns getroffen", räumte Streich ein. "Wir wollten den Bock umstoßen und hätten mit einem Sieg glänzend dagestanden." Aber auch so stehen die Freiburger als Tabellenvierter noch immer über den Erwartungen.

© dpa-infocom, dpa:211203-99-245448/2