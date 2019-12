Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Funkels Medienschelte: "Umgang mit Favre ist unmenschlich"

Düsseldorf. Trainer-Routinier Friedhelm Funkel hat vor dem Bundesligaspiel bei Borussia Dortmund die Diskussion über BVB-Coach Lucien Favre kritisiert.

"Das geht mir viel zu schnell. Es ist nicht nachvollziehbar und teilweise unmenschlich, wie einige Medien ihn nach jedem Spiel angreifen. Man muss auch mal an den Menschen denken. Lucien Favre ist ein Top-Trainer", sagte der Coach von Fortuna Düsseldorf vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Der 65-Jährige lässt sich von den schwankenden Leistungen des selbst ernannten Titelanwärters nicht blenden. "Wir haben eins der anspruchsvollsten Auswärtsspiele vor der Brust. Es gibt keinen guten Zeitpunkt, in Dortmund zu spielen", sagte Funkel, der wegen der Ausfälle von Kaan Ayhan (Gelbsperre), Marcel Sobottka (Nasenbeinbruch) und Markus Suttner (Muskelfaserriss) sein Team auf mindestens drei Positionen verändern muss. Denkbar ist, dass in Diego Contento und Aymen Barkok zwei Profis in den Kader rücken, die in dieser Saison noch keinen Bundesligaeinsatz hatten.