Gladbachs Sportdirektor: Vertrags-Entscheidung nach der WM

Mönchengladbach Der Verbleib des Schweizer Nationaltorwarts Yann Sommer bei Borussia Mönchengladbach ist weiter offen. Der Sportdirektor kündigt eine Entscheidung an. Für zwei Topspieler gibt es noch keine Angebote.

Borussia Mönchengladbachs Sportdirektor Roland Virkus hat eine Entscheidung zur möglichen Vertragsverlängerung von Torwart Yann Sommer angekündigt.

„Yann liegt ein Angebot vor. Wir haben auch gut gesprochen, das muss man sagen. Da gibt es eine Entscheidung nach der WM“, sagte Virkus im Podcast „MitGedacht“. Sommer nimmt derzeit mit der Schweizer Nationalmannschaft an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar teil. Der Vertrag des 33-Jährigen läuft im kommenden Sommer aus.

„Ich kann nicht sagen, in welche Richtung das geht“, sagte Virkus und ergänzte: „Es ist wirklich so, dass ich sage: Fifty-Fifty. Warum? Nicht, weil der Club dem Yann keine Perspektive geben will. Der Yann weiß ganz klar, dass er ein ganz wichtiger Baustein unserer Führungsstruktur ist. Aber du hast ja auch persönliche Ziele. Vielleicht willst du doch noch mal bei einem anderen Club spielen. Vielleicht willst du noch mal irgendwo eine Meisterschaft holen. All das muss er abwägen.“

Mehrere Verträge laufen aus

Wie bei Sommer laufen unter anderem auch die Verträge von Topstürmer Marcus Thuram und von Linksverteidiger Ramy Bensebaini 2023 aus. Ob einer der beiden oder sogar beide Leistungsträger die Borussia noch in diesem Winter verlassen und dem Verein eine Ablöse einbringen, ist laut Virkus noch offen. Es gebe für beide noch keine Angebote, sagte der 55-Jährige.

Kein Thema bei der Borussia ist derzeit der frühere Gladbacher Max Kruse, dessen Vertrag beim VfL Wolfsburg am Montag aufgelöst worden war. „Max ist ein guter Spieler, keine Frage, aber er spielt bei uns in den Überlegungen aktuell keine Rolle“, sagte Virkus.