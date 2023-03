Glasner sieht keine Formkrise bei der Eintracht

Will mit der Eintracht einen Heimsieg gegen Bochum: Oliver Glasner.

Frankfurt/Main Trotz der Negativserie von zuletzt vier sieglosen Spielen in der Fußball-Bundesliga will Eintracht Frankfurts Trainer Oliver Glasner nichts von einer Formkrise beim Europa-League-Gewinner wissen.

„Im Laufe einer Spielzeit ist auch mal eine Delle drin. Da jetzt hineinzuinterpretieren, die Spieler seien mit den Köpfen woanders – da mache ich nicht mit. Die Jungs spielen eine coole Saison“, sagte der 48 Jahre alte Fußball-Lehrer vor dem Duell mit dem VfL Bochum am Freitagabend (20.30 Uhr/DAZN).

Die Hessen haben seit dem 2:0 gegen Werder Bremen Mitte Februar nicht mehr gewonnen und als Tabellensechster mit 40 Punkten den Anschluss an die Spitzengruppe verloren. Glasner sieht die Partie gegen die zuletzt zweimal siegreichen Bochumer daher als große Herausforderung. „Es wird wichtig sein, Effizienz an den Tag zu legen. Zuletzt hatten wir klare Chancen, die wir nicht nutzen konnten. Das möchten wir besser machen“, sagte der Österreicher am Mittwoch.

Personell plagen die Frankfurter vor allem in der Defensive einige Sorgen. Neben dem gesperrten Tuta und dem verletzten Almamy Touré droht auch noch Hrvoje Smolcic auszufallen. Der kroatische U21-Nationalspieler kehrte angeschlagen vom Länderspiel in England zurück und musste sich am Mittwoch im Krankenhaus eingehend untersuchen lassen. „Er hat Schmerzen. Es besteht die Möglichkeit, dass er nicht zur Verfügung steht“, sagte Glasner.