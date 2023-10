Handschlag verweigert: Union suspendiert Fofana

Berlin Der kriselnde Fußball-Bundesligist 1. FC Union Berlin hat seinen Stürmer David Fofana wegen des verweigerten Handschlags mit Trainer Urs Fischer für eine Woche suspendiert.

Der Ivorer werde bis zum kommenden Mittwoch individuell trainieren und damit die Spiele der Köpenicker in der Bundesliga bei Werder Bremen (Samstag, 15.30 Uhr) und im DFB-Pokal beim VfB Stuttgart (Dienstag, 18.00 Uhr) verpassen, wie Union auf einer Pressekonferenz mitteilte. „Ich hoffe, dass der Junge aus solchen Situationen lernt“, sagte Fischer.

Fofana war beim 0:1 in der Champions League gegen die SSC Neapel am Dienstag nach seiner Auswechslung in der 70. Minute ohne Blickkontakt und Handschlag an Fischer vorbeigegangen. Noch in der Nacht entschuldigte sich Fofana via Instagram. Das habe er auch persönlich beim Trainer und bei Geschäftsführer Oliver Ruhnert getan, hieß es auf der Pressekonferenz.

Fischer erklärte, er habe sich von der Aktion nicht persönlich angegriffen gefühlt, weil es um die Mannschaft gehe. „Fußball ist immer noch ein Teamsport, da muss man sich manchmal einordnen“, sagte der 57 Jahre alte Schweizer. „Da geht es darum, Entscheidungen zu akzeptieren.“