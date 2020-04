FC Bayern München Flicks Klartext in Torwart-Saga: Der Trainer entscheidet

Hansi Flick positioniert sich in der aufgeregten Münchner Torwart-Debatte.

Der 55-Jährige betont im Zuge der neuen Konstellation im Sommer mit Schalke-Zugang Alexander Nübel seine Entscheidungshoheit in Aufstellungsfragen beim FC Bayern und bestätigt schon vorab den Nummer-1-Status von Manuel Neuer. Zugleich verteilt der Trainer geschickt Lob, etwa an Sportdirektor Hasan Salihamidzic, um die vielschichtige Thematik zu entspannen.

"Wer letztendlich spielt, ist immer Sache des Trainers", erklärte Flick im "Kicker". Und das wird auch in der veränderten Konstellation mit dem ehemaligen U21-Nationaltorhüter Nübel (23) wohl bis auf sehr wenige Ausnahmen weiterhin Kapitän Neuer (34) sein.

Am Münchner Torwart-Ranking wird Flick, dessen Anstellung als Cheftrainer gerade erst bis 2023 ausgedehnt worden ist, zumindest an der Spitze nicht rütteln. "Manuel Neuer ist eindeutig unsere Nummer 1, daran wird sich auch in der kommenden Saison nichts ändern", sagte Flick, garniert mit dem Zusatz: "Alexander Nübel weiß das auch." Er stand nach Fehlern zuletzt auch bei Schalke nicht mehr im Tor.

Flicks Aussagen können nicht überraschen. Er ist ein Fan des Torwarts Neuer, mit dem er in seiner gemeinsamen Zeit beim DFB als Assistent von Bundestrainer Joachim Löw 2014 in Brasilien Weltmeister wurde. Flick hat auch in München seine enorme Wertschätzung stets betont, nachdem er Niko Kovac im vergangenen November als Chefcoach ablöste.

"Manuel Neuer ist für mich der weltbeste Torhüter", sagte Flick etwa Anfang Januar im Trainingslager in Katar, und das einen Tag nachdem der Verein die Verpflichtung von Nübel bekanntgegeben hatte. Damals war Flicks Zukunft als Cheftrainer über diesen Sommer hinaus noch offen, dennoch positionierte er sich schon damals klar für eine Vertragsverlängerung mit Neuer über 2021 hinaus. "Bayern München wird alles daran setzen, ihn weiterzuverpflichten", sagte Flick in Doha.

Nübels Verpflichtung (mit angeblichen Einsatzzusagen) hat die Verhandlungen mit dem Kapitän verkompliziert. Es knirschte zuletzt arg zwischen Verein und Kapitän. Neuer beklagte Indiskretionen, er stand wegen angeblicher Forderungen (Vertrag bis 2025, 20 Millionen Euro Jahresgehalt) als raffgierig dar. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge meldete sich daraufhin via "Bild" zu Wort und versicherte, dass man "eine für beide Seiten glückliche Lösung finden" werde.

Flick ist derweil bemüht, internes Konfliktpotenzial abzumildern. So lobt er im "Kicker" ausdrücklich Salihamidzic (43). Es sei "eine sehr gute und strategisch kluge Entscheidung" des Sportdirektors gewesen, Nübel zu holen, noch dazu ablösefrei. "Wenn du den besten deutschen Nachwuchstorhüter verpflichten kannst, dann musst du es tun. Das hat Hasan wirklich super gemacht", sagte der Trainer.

Nübel wiederum verspricht er, "das gleiche Vertrauen und die gleiche Wertschätzung" zu erhalten wie alle Spieler beim FC Bayern. "Er ist ein junger, sehr talentierter Keeper, den wir weiterentwickeln wollen." Es folgt aber auch der Hinweis, "dass beim FC Bayern der Leistungsgedanke zählt - sogar noch extremer als woanders". Das beinhaltet also auch den Kampf um die Numemr 2 hinter Neuer.

Der verzichtet bekanntlich gar nicht gerne und schon gar nicht freiwillig auf Einsätze. Das kriegt auch ein Weltklassemann wie Marc-André ter Stegen vom FC Barcelona in der deutschen Nationalelf zu spüren. Da entscheidet freilich Löw, wer im Tor steht.

Jede der 3330 Pflichtminuten bis zur Unterbrechung der laufenden Spielzeit wegen der Corona-Pandemie stand Neuer im Münchner Tor. Ersatztorwart Sven Ulreich musste immer zuschauen. Flick bescheinigt seiner aktuellen Nummer 2 aber demonstrativ "hervorragende" Arbeit.

Aufstellungsfragen spreche er immer mit dem Trainerteam ab, erwähnte Flick auch noch. Bei den Keepern kommt insofern Torwartcoach Toni Tapalovic eine besondere Rolle zu. Der 39 Jahre alte Ex-Torwart kam 2011 zum FC Bayern - übrigens gemeinsam mit Manuel Neuer.