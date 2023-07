Hoffenheim besiegt niederländischen Meister Feyenoord

Kitzbühel Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat in einem Testspiel einen Achtungserfolg eingefahren. Das Team von Pellegrino Matarazzo besiegte in Kitzbühel den niederländischen Meister Feyenoord Rotterdam mit 4:2 (2:1) und schloss das Trainingslager in Österreich so mit einem Erfolg ab.

Pavel Kaderabek (6. Minute), Andrej Kramaric (44.), Jacob Bruun Larsen (89.) und Angelo Stiller (114.) hatten für die TSG bei dem Spiel, das unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen wurde, getroffen. Für Rotterdam erzielten Antoni Milambo (58.) und Danilo (64.) die Tore. Gespielt wurde zweimal 60 Minuten.

Vor dem Saisonbeginn Mitte August testen die Kraichgauer auch noch gegen die Glasgow Rangers und den FC Fulham. Die TSG peilt an, im Gegensatz zum Vorjahr diesmal eine sorgenfreie Bundesliga-Saison zu spielen.