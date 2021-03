Hütter über Verhältnis zu Bobic: "Bin sehr, sehr loyal"

Frankfurt/Main. Für Eintracht Frankfurts Trainer Adi Hütter ist Sportvorstand Fredi Bobic weiter der erste Ansprechpartner für sportliche Themen.

"Ich bin sehr, sehr loyal zu meinen Vorgesetzten. Und Fredi ist mein Vorgesetzter", sagte der 51 Jahre alte Österreicher. Über die Wechselabsicht des ehemaligen Stürmers sei er informiert, "aber das habe ich letzte Woche schon betont, dass uns das nicht aus der Ruhe bringt".

Bobic hat in Frankfurt einen Vertrag bis 2023, will den hessischen Traditionsclub aber schon in diesem Jahr verlassen. "Ich werde mich weiterhin mit Fredi Bobic und Bruno Hübner austauschen. Es geht auch um Loyalität und die halte ich auch ein", sagte Hütter, als er explizit auf das Thema angesprochen wurde.

Während der Abgang von Bobic, der immer wieder mit Hertha BSC in Verbindung gebracht wird, noch offen ist, wird Sportdirektor Hübner den Verein zum Saisonende definitiv verlassen. Sein im Juni auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.

