Kane feiert Dreierpack in Lederhose zum Wiesn-Start

München Oans, zwoa, Dreierpack - nach der großen Tore-Show geht Harry Kane bestens gelaunt aufs Oktoberfest. „Augen zu und durch“ lautet da das Motto seines Trainers. Vom Torjäger gibt's eine Mahnung.

Auch in Lederhose macht Harry Kane eine gute Figur. Nach seinem ersten Dreierpack in der Fußball-Bundesliga freute sich der 100-Millionen-Euro-Stürmer auf den ersten Wiesn-Besuch als Bayern-Profi.

„Ich bin stolz, das ist ein besonderer Tag. Mein erster Dreierpack für den FC Bayern und das auch noch vor unseren Fans - so müssen wir weitermachen“, sagte der 30-Jährige nach der Münchner Baller-Show beim 7:0 gegen den VfL Bochum.

„Sehr relaxed“ durfte Kane am Sonntag nach einem Club-Rekord der Maß zur Mittagszeit im Promi-Zelt entgegenblicken. „Ich will so viel wie möglich von dem Fest aufsaugen“, kündigte der Engländer an. Das nächste 7:0 gegen überforderte Bochumer war das perfekte Vorglühen für gemütliche Stunden im Kreise der Teamkollegen und der Familien auf dem Oktoberfest.

Tuchel: „Augen zu und durch“

„Mit den letzten Ergebnissen und dem Spiel heute wird das natürlich ein schöner Besuch. Leckeres Essen ist immer gut, und traditionelles Essen ist herzlich willkommen“, sagte Trainer Thomas Tuchel, alles andere als ein Bier-Fan. „Ich finde schon was, die füllen mir schon was rein in den Maßkrug“, scherzte der 50 Jahre alte Asket. Im ZDF gab er sein persönliches Wiesn-Motto bekannt: „Die Lederhose liegt bereit, die schnallen wir uns an - und dann Augen zu und durch.“

Kane ließ sich mit dem Spielball als Souvenir auf der Ehrenrunde von den Fans in der Allianz Arena feiern. Die bejubelten weitere Tore ihrer „Super-Bayern“ durch Eric Maxim Choupo-Moting, Matthijs de Ligt, Leroy Sané und schon wieder Topjoker Mathys Tel. Die Bierzelt-Hits „Sweet Caroline“ und „Cordula Grün“ schallten zur Feier des Tages schon durchs Stadion. „Wir haben immer Zug gehabt, Spielfreude auf allen Positionen. Wir haben wirklich ein super Spiel gemacht“, sagte der wieder nur eingewechselte Thomas Müller.

Vor einem Jahr prosteten sich die Münchner um den damaligen Coach und neuen Bundestrainer Julian Nagelsmann sowie die Ex-Bosse Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic nach einem 0:1 beim FC Augsburg übel gelaunt in der Käfer Wiesn-Schänke zu. Jetzt könnte es mit dem Maßkrug möglicherweise sogar das Prosit auf die Tabellenführung nach dem Spieltag geben.

Als Spitzenreiter ins Festzelt

„Die Tabelle kümmert sich um sich selber. Wir müssen uns um den Prozess kümmern, wie wir spielen und wie wir das mit Leben füllen - und das war sehr gut“, sagte Tuchel. „Wir haben es einfach aussehen lassen. Das war dem geschuldet, dass wir die kleinen Sachen richtig fleißig und aufmerksam gemacht haben.“

Zumindest kam der Serienmeister schon mal als Spitzenreiter auf das Volksfest, weil Bayer Leverkusen erst am Sonntagnachmittag gegen den 1. FC Heidenheim antreten musste. Unabhängig davon sprach der neue Sportdirektor Christoph Freund von einem „perfekten Wiesnwochenende“. Ein Bierzelt-Besuch sei „für die Kameradschaft wichtig, für das Teamgefüge“. Ob Torjäger Kane auch Oktoberfest kann? „Schauen wir mal. Das ist sicher eine neue Erfahrung für ihn“, bemerkte Freund.

„Es hat große Tradition“, sagte Kane. Bei der Anprobe der Tracht wunderte sich der Ex-Londoner vor allem über die Haferlschuhe. „Die Schuhe sind ganz schön eng, sowas habe ich noch nie getragen. Ich muss mich erst noch dran gewöhnen.“

Mit Dreierpack zum Club-Rekord

In Fußballschuhen trifft der 30-Jährige gerade fast nach Belieben. Ein Jahr nach dem missglückten Experiment ohne eine namhafte Nummer 9 im Angriffszentrum hat der FC Bayern wieder einen großen Stürmer, einen echten Nachfolger von Ex-Weltfußballer Robert Lewandowski. „Er trifft, er hat Assists und spielt schnörkellos. Er zeigt Persönlichkeit - und Verantwortung nimmt er auch noch. Job done“, sagte Tuchel über Kane. Mit seinen überraschenden Umstellungen - unter anderem standen Choupo-Moting und de Ligt in der Startelf - hatte der Trainer Erfolg. „Eine Eins“, gab's dafür von Präsident Herbert Hainer.

Bereits sieben Treffer nach fünf Spielen hat Kane auf dem Konto. Der Bundesliga-Rekordeinkauf verbesserte damit einen Club-Rekord. Nach ihren ersten fünf Spielen waren bislang Gerd Müller, Miroslav Klose und Mario Mandzukic mit fünf Toren die Besten. Zu ausgiebig wollte Kane das Oktoberfest aber nicht genießen. Vielmehr mahnte der neue Anführer mit Blick auf die anstehende Pokal-Aufgabe beim Drittligisten Preußen Münster. Auch das war ganz im Sinne von Tuchel: „Wir werden es nicht übertreiben. Wir werden nicht lange bleiben. Wir haben am Dienstag ein Auswärtsspiel im Pokal.“